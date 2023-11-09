«Интер», «Бавария», «Реал» и «Реал Сосьедад» вышли в плей-офф Лиги чемпионов УЕФА

В Лиге чемпионов УЕФА в группах A, B, C, D пройдут матчи 4-го тура.

Как передает «Арменпресс», в группе А «Бавария» дома обыграла «Галатасарай» со счетом 2:1, «Копенгаген» одержал победу над «Манчестер Юнайтед» со счетом 4:3.

В группе B «Арсенал» забил два безответных гола «Севилье», «ПСВ Эйндховен» с небольшим перевесом опередил «Ланса».

В группе С «Наполи» принимал «Унион Берлин», матч завершился вничью со счетом 1:1, «Реал Мадрид» обыграл «Брагу» со счетом 3:0.

В группе D «Реал Сосьедад» разгромил «Бенфику» со счетом 3:0, «Зальцбург», принимавший дома «Интер», проиграл с небольшим счетом.

«Интер», «Бавария», «Реал», «Реал Сосьедад» вышли в 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА.