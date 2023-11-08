Президент Украины объявил о планах контрнаступления в 2023 и 2024 годах

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев продолжит контрнаступление в 2023 и 2024 годах несмотря на то, что сейчас украинское контрнаступление переживает трудности.

"У нас есть план, у нас есть конкретные города, конкретные направления, у нас есть цель, куда мы пойдем, в каком направлении будем вести наступление, - как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, сказал Зеленский, выступая по видеосвязи на конференции, организованной агентством Reuters.

По словам Зеленского "сейчас есть определенные трудности", хотя "некоторые люди" рассчитывали на быстрый успех украинского контрнаступления. При этом он заявил, что Украина не добилась успеха из-за того, что получила от Запада меньше вооружений, чем рассчитывала.

"Мы попробуем показать результат в этом году, - сказал Зеленский. - На будущий год у нас есть план, но я не могу поделиться его деталями".