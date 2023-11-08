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Глава МИД Армении примет участие в 42-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО

Глава МИД Армении примет участие в 42-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО

Министр иностранных дел Республики Армения Арарат Мирзоян 9 ноября будет находиться в Париже с рабочим визитом для участия в 42-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО. Как передает Арменпресс, об этом сообщила пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян.


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