Глава МИД Армении примет участие в 42-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО

Министр иностранных дел Республики Армения Арарат Мирзоян 9 ноября будет находиться в Париже с рабочим визитом для участия в 42-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО. Как передает Арменпресс, об этом сообщила пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян.