Депутат Рустам Бакоян направил письма международным партнерам для обеспечения возвращение Вагифа Хачатряна в Армению

В ходе заведомо формального и сфабрикованного судебного процесса Азербайджан очевидным образом нарушил право на справедливый суд над Вагифом Хачатряном, армянином по национальности. Как сообщает Арменпресс, об этом на странице в Facebook написал заместитель председателя Постоянной комиссии НС Армении по защите прав человека и общественным вопросам Рустам Бакоян.

“«Я крестьянин, а не террорист». Такие слова в азербайджанском суде произнес Вагиф Хачатрян, армянин по национальности. Арест последнего изначально был продолжением очевидного военного преступления, а возбужденные против него уголовные процессы после всего этого являются ярким доказательством грубых нарушений прав человека в такой тоталитарной стране, как Азербайджан.

В ходе заведомо формального и сфабрикованного судебного процесса Азербайджан, будучи страной-членом Совета Европы, ратифицировав Европейскую конвенцию о защите прав человека и основных свобод, тем не менее нарушил право на справедливый суд над Вагифом Хачатряном, армянином по национальности.

Вагиф Хачатрян опроверг свое участие в так называемых «событиях в Мешалы» и извинился на армянском языке, буквально заявив, что его там не было. Т.е. человек фактически не принял предъявленное ему уголовное обвинение, а переводчик, сознательно и явно действуя в духе антиармянской практики в рамках государственной политики Азербайджана, донес до аудитории, что Хачатрян извинился перед азербайджанским народами за все инциденты, совершенные армянами. В течение всего судебного процесса мысли Вагифа Хачатряна были искажены, в результате чего он был приговорен к 15 годам лишения свободы.

Я направил срочные письма своим международным коллегам, чтобы в рамках своих полномочий они обеспечили скорейшее возвращение Вагифа Хачатряна в Республику Армения”, - написал Бакоян.

Он попросил международные структуры зафиксировать на политическом уровне, что судебный процесс над Вагифом Хачатряном является полностью сфабрикованным и направлен на прикрытие преступной антиармянской деятельности Азербайджана и совершенные военные преступления.