“Ереванский бестселлер”: лидирует роман “На расстоянии 13 км от тоннеля”: армянская литература, октябрь 2023

Авторский проект “Ереванский бестселлер” информационного агентства «Арменпресс» на этой неделе представляет лучшую десятку художественных произведений армянских писателей. Данные рейтинга составлены по итогам продаж за октябрь.

На первом месте роман Рубена Есаяна “На расстоянии 13 км от тоннеля”, который является первым романом жанра триллер в армянской литературе. В нем рассказывается о группе студентов, обучающихся на одном из факультетов Ереванского государственного университета, которые в конце учебного года, после экзаменов, решают выехать за город. Но они даже не представляют, какой ужас ожидает их там...

На втором месте роман Ашота Агабабяна “Чёрная пантера-1”, рассказывающий о трёх Арцахских войнах и о дальнейших событиях. В романе автор впервые обращается и к нашим дням, будучи свидетелем сегодняшних событий, пытается объяснить, почему мы проиграли прошлую войну, а главное, что нужно делать сегодня, прямо сейчас, чтобы изменить ситуацию в нашу пользу. Этот роман - обращение и послание всем армянам.

На третьем месте “Шела” Григора Кешишяна. Роман “Шела” претендует на звание самой популярной книги этого лета: безнадежная история любви армянского молодого человека и еврейской девушки в Бейруте в 1940-х годах и встреча с прошлым десятилетиями спустя. Этот роман Григора Кешишяна ранее публиковался только в сборниках, теперь же он представлен читателю в обновленной редакции.

Историческое произведение “Тигран Великий” Айка Хачатряна на четвертом месте. В I веке до нашей эры Рим, стремясь к мировому господству, желал завоевать и Малую Азию, но римские завоевания на этом завершились, поскольку Понт, Армения и Парфянское царство начали героическую борьбу за свою независимость и свободу. Армянский народ защищает свое право на жизнь. В царствование Тиграна Великого Армения становится одной из могущественных держав мира.

На пятом месте роман Ашота Агабабяна “Ловушка”. Имя и фамилия главного героя “Ловушки” по понятным причинам не раскрываются в прессе, он не появляется на телеэкранах. О его деяниях и его исключительной деятельности и о людях, подобных ему обычно молчат или говорят лишь спустя десятилетия. Эти люди, прошедшие специальную подготовку, в судьбоносное для страны время, своими исключительными действиями предоставляют родине неоценимые услуги. Но обычно их “забывают”. Герой романа Ашота Агабабяна “Ловушка” - один из этих исключительных людей, живущий рядом с нами разведчик Джон Ганисян. В основе романа история его драматической жизни и его невероятная деятельность.

Сборник Вано Сирадегяна “Страна до востребования” и “Время хамла” Аветиса Арутюняна занимает шестое место. В “Стране до востребования” Вано Сирадегяна три рассказа и публицистика.

На седьмом месте «Встреча с прошлым» Григора Кешишяна. В сборнике советского армянского писателя Григора Кешишяна «Встреча с прошлым», переехавшего из Ливана в Армению, рассказы и роман «Завещание», который был очень известен и популярен. История об армянских детях, волею судьбы оказавшихся в США, которые спустя десятилетия возвращаются в Армению, чтобы воссоединиться здесь со своей семьей. В сборнике и рассказ об известном художнике Гарзу. Объединяет все эти произведения идея противостояния прошлому.

На восьмом месте книга Гоар Навасардян «Три любви». Книга рассказывает о любви, разочаровании, нескончаемой тоске, сожалении и сильной женщине. Каждый читатель найдет себя среди героев романа. Она учит читателя принимать испытания, выпавшие на его долю, и побеждать , несмотря ни на что.

На девятом месте “Властелин тайн” Ашота Агабабяна. В романе «Властелин тайн» впервые представлена ​​одиссея жизни одного из самых скрытных сотрудников госбезопасности СССР ХХ века - легендарного шпиона генерал-майора Ивана (Ованнеса) Ивана Агаянца – человека, о котором запрещено было писать около 90 лет. Эта, казалось бы, невероятная история полностью основана на богатых архивных материалах и на фактических данных. В основе всего этого - невероятные действия главы разведывательной сети СССР в Тегеране, в Париже, ставшего впоследствии начальником Особого управления дезинформации Госбезопасности СССР, а затем заместителем начальника разведки СССР, Ивана Агаянца, поднявшего разведку СССР на новый уровень.

На десятом месте сборник рассказов и публицистики Вазгена Саркисяна “Что же вы делаете, ребята?”. Вазген Саркисян пишет: “Я не боюсь. Я никого не боюсь. Предупреждаю, бывает, что в истории остаются лишь следы. Наша история не должна остановиться на наших следах ...

“Ереванский бестселлер” представила Роза Григорян

Книги, получившие премию проекта “Ереванский бестселлер”, не включены в список

В составлении рейтингового списка участвовали книжные магазины: “Букинист” (011-53-74-13), “Ай Гирк-Даран” (56-80-38), “Зангак” (011-22-33-66), “Новый книжный магазин”.