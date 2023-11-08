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Американская журналистка сравнила помощника президента Азербайджана Гаджиева с Йозефом Геббельсом

Американская журналистка сравнила помощника президента Азербайджана Гаджиева с Йозефом Геббельсом

Американская журналистка Линдси Снелл сравнила помощника президента Азербайджана Хикмета Гаджиева с государственным деятелем нацистской Германии Йозефом Геббельсом, комментируя встречу помощника Алиева с посетившими Нагорный Карабах туристами и блогерами.

“Помощник Алиева встретился с последней группой полезных иностранных идиотов во время их спонсируемой правительством Азербайджана поездки в подвергшийся этническим чисткам Нагорный Карабах. Это как поехать в Берлин в 1943 году и пообедать с Геббельсом”, - как сообщает Арменпресс, написала Снелл.


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