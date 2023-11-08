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Египет ведет активные переговоры для достижения гуманитарного перемирия в секторе Газа

Египет ведет активные переговоры для достижения гуманитарного перемирия в секторе Газа

Египет ведет активные переговоры для достижения гуманитарного перемирия в секторе Газа с целью обмена пленными и задержанными. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщает египетский телеканал Al-Qahera News со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

"Египет интенсифицировал контакты для достижения гуманитарного перемирия в секторе Газа", - заявили источники.

Согласно источникам, усилия Египта близки к достижению гуманитарного перемирия в Газе с целью обмена пленными и задержанными.


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