Руководство США продолжает работать над организацией встречи лидеров США и КНР в Сан-Франциско: Блинкен

Президенту США Джо Байдену и председателю КНР Си Цзиньпину важно поддерживать контакт в целях развития сотрудничества и преодоления разногласий между странами. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом в интервью телеканалу NHK сказал госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Очень важно, чтобы лидеры между собой разговаривали для определения сфер, в которых США, Китай и другие стороны могут сотрудничать, а также для преодоления вполне реальных различий между нами", - указал он. Госсекретарь добавил, что странам необходимо ответственно подходить к подобным контактам.

Выступая ранее на пресс-конференции по итогам своего визита в Японию, Блинкен указал, что руководство США продолжает работать над организацией встречи лидеров США и КНР в Соединенных Штатах и надеется, что она пройдет в конструктивном ключе. По словам госсекретаря, обе страны сходятся во мнении, что на них лежит "обязанность ответственно регулировать" взаимоотношения. Он добавил, что в ходе переговоров США надеются продвинуться по целому ряду вопросов, однако не уточнил, о каких конкретно сферах взаимодействия двух стран идет речь.

Ранее агентство Kyodo со ссылкой на американского чиновника сообщило, что Байден и Си Цзиньпин планируют провести двусторонние переговоры 15 ноября в Сан-Франциско (США, штат Калифорния) на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.