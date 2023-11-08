Посол Швеции в Армении посетил Сюникскую область

Посол Швеции в Армении Патрик Свенссон посетил Сюникскую область. Как сообщили Арменпресс в пресс-службе посольства Швеции в Армении, посол Свенсон посетил Мегри, где встретился с представителями Женского ресурсного центра Winnet Meghri, ознакомился с их деятельностью в Армении и регионе.

На пограничном пункте «Мегри» на армяно-иранской границе руководство КПП представило послу общую зону действия пункта пропуска и пограничные операции.

Затем посол посетил Татев, где глава общины Самвел Лалаян и его команда представили ситуацию на месте и реализованные планы развития. Также была обсуждена работа поддерживаемой Швецией SALAR International, направленная на укрепление демократии и надлежащего управления на местном уровне.

В конце визита в Капане посол присоединился к патрульной поездке оперативной базы миссии ЕС, чтобы стать свидетелем миссии наблюдателей, направленной на обеспечение безопасности людей в пострадавших от конфликта районах на армяно-азербайджанской границе.