Глава МИД Германии заявила, что палестинцев нельзя изгонять из сектора Газа

Палестинцев нельзя изгонять из сектора Газа, также не должно быть оккупации сектора Газа или сокращения его территории по итогам палестино-израильского вооруженного конфликта. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом заявила в среду глава МИД ФРГ Анналена Бербок после встречи министров G7 в Токио.

По ее словам, участники встречи активно обсуждали ситуацию в секторе Газа. Бербок считает, что нужны некоторые ориентиры для будущего сектора Газа и решения конфликта на основе создания двух государств.

"Это означает, во-первых, что от сектора Газа больше не должно исходить террористической угрозы для безопасности Израиля. Это означает, во-вторых, что палестинцы не должны быть изгнаны из сектора Газа. Это означает, в-третьих, что не должно быть оккупации сектора Газа - вместо этого должна быть обеспечена максимально хорошая международная защита. Это означает, в-четвертых, что не следует добиваться территориального сокращения сектора Газа. Это означает, в-пятых, что не должно быть никакого решения в обход палестинцев, и все это должно рассматриваться с пониманием того, что в будущем народ Израиля и народ Палестины имеют право наконец-то жить в мире и безопасности", - сказала Бербок.