Омбудсмен Армении представила в Копенгагене вопросы раскрытия фактов пыток вынужденных переселенцев 

Защитник прав человека Армении Анаит Манасян с 6 по 8 ноября в Копенгагене приняла участие в 14-й международной конференции Глобального альянса национальных правозащитных учреждений (GANHRI).

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата омбудсмена, в этом году темой конференции было “Пытки и другие виды жестокого обращения: роль национальных правозащитных учреждений”. В конференции также приняла участие генеральный секретарь аппарата омбудсмена Нина Пирумян.

Целью международной конференции было изучение и определение роли и проблем государств и правозащитных учреждений в борьбе и предотвращении рисков и коренных причин пыток и других форм жестокого обращения.

Были обсуждены вопросы, связанные с ролью национальных правозащитных институтов в указанных вопросах. В рамках конференции состоялся обмен опытом, подчеркнута важность объединения сил в борьбе с нарушениями прав человека.

Анаит Манасян представила международным партнерам опыт работы защитника прав человека в Республике Армения как национального превентивного механизма. Была отмечена работа Общественного совета при омбудсмене и культура сотрудничества с организациями гражданского общества по вопросам, связанным с пытками и другими формами жестокого обращения. Была также подчеркнута важность защиты различных уязвимых групп населения от вышеупомянутых явлений.

В ходе отдельных дискуссий омбудсмен Армении представила вопросы, касающиеся конкретных механизмов выявления, рассмотрения и обеспечения прав от пыток и других форм жестокого обращения с вынужденными переселенцев, подчеркнув важность упомянутого вопроса в контексте последних событий, в частности принудительной депортации армян из Нагорного Карабаха в Армению. В этом контексте были подчеркнуты вопросы, поднятые в рамках проводимой омбудсменом оперативно-розыскной работы.

Омбудсмен достигла ряда договоренностей о дальнейшем сотрудничестве с партнерами, входящими в Глобальный альянс национальных институтов, и выразила готовность участвовать в новых инициативах, связанных с защитой прав человека.