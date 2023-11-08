Алиев заявил, что Азербайджану не нужна новая война с Арменией
Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Азербайджану не нужна новая война с Арменией. Как сообщает Арменпресс, Алиев заявил об этом в подконтрольном Азербайджану Степанакерте.
“Нам не нужна новая война. Мы добились того, чего хотели”, - сказал Алиев.
При этом Алиев отметил, что вопросы, связанные с армейским строительством, продолжат оставаться для них приоритетными.
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