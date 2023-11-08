Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Азербайджану не нужна новая война с Арменией. Как сообщает Арменпресс, Алиев заявил об этом в подконтрольном Азербайджану Степанакерте.

“Нам не нужна новая война. Мы добились того, чего хотели”, - сказал Алиев.

При этом Алиев отметил, что вопросы, связанные с армейским строительством, продолжат оставаться для них приоритетными.