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В обращение выходит новый почтовый блок с одной маркой, посвященный теме «Спорт. 50-летняя годовщина победы «Арарат-73»

В обращение выходит новый почтовый блок с одной маркой, посвященный теме «Спорт. 50-летняя годовщина победы «Арарат-73»

В обращение выходит почтовый блок с одной маркой, посвященный теме «Спорт. 50-летняя годовщина победы «Арарат-73».

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе ЗАО «АйПост», в церемонии гашения почтового блока с одной маркой приняли участие заместитель министра высокотехнологической промышленности Республики Армения Давид Саакян, главный генеральный директор ЗАО «АйПост» Араик Абраамян, президент армянской ассоциации филателистов Овик Мусаелян, футболисты «Арарат-73» Норайр Месропян, Сергей Погосян, Сергей Бондаренко. 

Фото: Айка Манукяна

На почтовой марке блока с номиналом 380 драм изображен футбольный мяч, где представлены фрагменты из церемонии вручения кубка футбольной команде «Арарат». 

В верхней части почтовoго блока изображены футболисты футбольной команды «Арарат», а также изображен логотип, посвященный 50-летию победы «Арарат-73». В нижней части почтовoго блока изображена фотография футбольной команды «Арарат» в полном составе. 

На почтовoм блоке и почтовой марке изображены надписи «ЧЕМПИОН И ОБЛАДАТЕЛЬ КУБКА СССР», «АРАРАТ-73»  и «50-ЛЕТИЕ» на армянском и английском языках.

В 1973 году футбольная команда «Арарат» за один сезон не только выиграла Кубок Советского Союза, но и завоевала титул Чемпиона Советского Союза.

Дата выпуска: 08 ноября 2023 г. 

Дизайнер: Давид Довлатян
Типография: Cartor, Франция

Диаметр п. марки: 38,0 мм

Размер п. блока: 90,0 x 90,0 мм

Тираж: 10 000 шт.


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