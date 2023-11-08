Информация о состоянии здоровья и условиях содержания 16 удерживаемых в Азербайджане пленных передана их семьям

Информация о 16 захваченных Азербайджаном в результате военной агрессии 19-20 сентября в плен людях, в том числе представителях военно-политического руководства Нагорного Карабаха, военнослужащих и гражданских лицах, была передана их семьям. Как передает Арменпресс, об этом сообщает Офис представителя Армении по международным правовым вопросам.

Отмечается, что родственникам захваченных в плен лиц была предоставлена ​​информация о состоянии их здоровья, условиях содержания, а также их фотографии.