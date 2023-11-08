Крупнейший в истории аукционов голубой бриллиант продали за $43,8 млн

Cамый крупный из когда-либо выставлявшихся на торги безупречных бриллиантов ярко-голубого цвета под названием Bleu Royal ("Королевский синий") был продан за $43,8 млн на аукционе Christie's в Женеве во вторник. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя аукционного дома.

По словам главы международного ювелирного отдела Christie's Рахулы Кадакии, "за этот камень было выручено почти $44 млн". Он отметил, что "это огромная сумма, учитывая то, что происходит в мире сегодня". Глава ювелирного отдела Christie's в Женеве Макс Фосетт пояснил, что уникальность бриллианта, вставленного в кольцо, заключается в его насыщенной голубой окраске и безупречной грушевидной форме.

Согласно данным аукционного дома, Bleu Royal весом 17.61 карата представляет собой один из самых крупных алмазов, когда-либо обнаруженных. За более чем 250-летнюю историю аукционов Christie's на продажу до сих пор выставлялись только три фантазийных бриллианта голубого цвета весом более 10 карат: Bulgari Blue в 2010 году (продан за $15,7 млн), Winston Blue в 2014 году ($23,8 млн) и Oppenheimer Blue в 2016 году ($57,5 млн).