Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 08-11-23

ЕРЕВАН, 8 НОЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 8 ноября, курс доллара США сократился на 0.15 драмa и составил 402.51 драм. Курс евро сократился на 0.56 драмa и составил 429.48 драм. Курс российского рубля вырос на 0.01 драмa и составил 4.37 драм. Курс британского фунта сократился на 1.75 драмa и составил 493.36 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота сократилась на 318.86 драмa и составила 25373.41 драм. Цена серебра сократилась на 8.84 драмa и составила 291.63 драм.