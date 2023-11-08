Время в Ереване: 11:07:36,   9 Ноябрь 2023

Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 08-11-23

Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 08-11-23

ЕРЕВАН, 8 НОЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 8 ноября, курс доллара США сократился на 0.15 драмa и составил 402.51 драм. Курс евро сократился на 0.56 драмa и составил 429.48 драм. Курс российского рубля вырос на 0.01 драмa и составил 4.37 драм. Курс британского фунта сократился на 1.75 драмa и составил 493.36 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота сократилась на 318.86 драмa и составила 25373.41 драм. Цена серебра сократилась на 8.84 драмa и составила 291.63 драм.


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Digital-Card---250x295.jpg (26 KB)

12.png (9 KB)

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]