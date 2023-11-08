Азиатские индексы - 08-11-23

ТОКИО, 8 НОЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 8 ноября на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии снизился на 0.33% и составил 32166.48 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 1.16% и составил 2305.95 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 0.16% и составил 3052.37 пункта, а HANG SENG снизился на 0.58% и составил 17568.46 пункта.