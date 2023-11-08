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Полиция Лондона предъявила обвинения экоактивистам за порчу картины Веласкеса

Полиция Лондона предъявила обвинения экоактивистам за порчу картины Веласкеса

Полиция Лондона предъявила обвинения участникам экологического движения Just Stop Oil, которые в понедельник повредили защитное стекло картины испанского художника Диего Веласкеса (1599-1660) "Венера с зеркалом" в Национальной галерее в Лондоне.

Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, как говорится в распространенном заявлении Скотленд-Ярда, обвинения в нанесении противозаконного ущерба выдвинуты в отношении 20-летнего мужчины, проживающего в Ноттингеме, и 22-летней женщины из Лондона. "Историческая картина получила минимальный ущерб, но находится на реставрации", - заметили в полиции. В понедельник манифестантам при помощи аварийных молотков удалось частично разбить защитное стекло картины, написанной в 1647-1651 годах.

Обвинения предъявлены еще 44 из 100 задержанных во время акций протеста, прошедших в Лондоне 6 ноября. "Остальные 42 активиста обвинены в создании препятствий движению транспорта во время двух медленных шествий в [правительственном районе] Уайтхолл. Из 44 человек, которым предъявлены обвинения, 20 продолжают оставаться в заключении, в то время как 24 человека освобождены под залог на определенных условиях", - сообщили в полиции.

Just Stop Oil требует от правительства немедленно запретить разработку новых нефтегазовых месторождений в стране. С конца 2022 года члены движения постоянно перекрывали в час пик самые оживленные автотрассы и дороги, обливали краской автосалоны, штаб-квартиры корпораций, бутики дорогих брендов, а также атаковали произведения искусства. Так, они вылили суп на картину художника Винсента Ван Гога "Подсолнухи" в Национальной галерее и попытались испортить несколько других полотен. В 2023 году они несколько раз распыляли порошковую краску или разбрасывали конфетти на спортивных и культурных мероприятиях - матчах по теннису, регби, крикету, снукеру, на скачках, фестивалях классической музыки.


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