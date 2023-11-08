Число погибших в Газе достигло 10 569 человек, более 26 000 человек получили ранения

Министерство здравоохранения Палестины сообщило, что число погибших в результате израильских нападений в секторе Газа достигло 10 569 человек. «Арменпресс» передает, об этом со ссылкой на Al Jazeera.

По последним данным, представленным пресс-секретарем ведомства Ашрафом аль-Кудрой, среди погибших 4324 ребенка. 26 475 человек получили ранения. За последние 24 часа погибло 214 человек.

Также сообщается, что 2550 человек, в том числе 1350 детей, до сих пор числятся пропавшими без вести.

Ашраф аль-Кудра призвал к открытию гуманитарного коридора для доступа в анклав медицинских принадлежностей, топлива и медперсонала, а также эвакуации тысяч раненых.

Главы МИД стран «Большой семерки» также призвали Израиль делать гуманитарные паузы. После министерских встреч в Токио они выступили с заявлением, осуждающим наступление палестинского радикального движения ХАМАС, защищая право Израиля на самооборону и одновременно призывая Израиль дать «гуманитарную паузу» в обстрелах сектора Газа.

Израиль наносит удары по сектору Газа с 7 октября, со дня, когда боевики ХАМАСа вторглись в Израиль, убив 1400 человек и взяв в плен около 240 человек.

Как сообщал «Арменпресс», Израиль заявил, что его ВС уже находятся в центре города Газа. Согласно источникам Reuters, израильские военные начинают следующий этап войны, который заключается в том, чтобы найти и уничтожить лабиринт туннелей ХАМАС в Газе, что может занять месяцы.