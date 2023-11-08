ХАМАС 8 ноября разрешил почти 600 иностранным гражданам покинуть сектор Газа

Палестинское радикальное движение ХАМАС опубликовало списки, состоящие из более чем 600 иностранных граждан и палестинцев с двойным гражданством, которые 8 ноября могут покинуть сектор Газа через Контрольно-пропускной пункт «Рафах». «Арменпресс» передает, об этом со ссылкой на BBC.

Отмечается, что в списке граждане Германии, Канады, Румынии, Украины и Филиппин. В списках, опубликованных ХАМАС, есть и около 100 граждан США.

В списке от 8 ноября нет граждан Великобритании.

Контрольно-пропускной пункт «Рафах» теперь является единственным путем въезда и выезда из сектора Газа. 1 ноября он был вновь открыт для гражданских лиц. Иностранцам и некоторым тяжело раненым палестинцам разрешено покинуть территорию через этот КПП.

После внезапного нападения ХАМАС 7 октября с израильской стороны погибли 1400 человек. Более 240 человек ХАМАС захватил в заложники. В результате израильских обстрелов число жертв в секторе Газа превысило 10 000 человек. По данным органов здравоохранения Газы, 40% из них - дети.