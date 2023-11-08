Байден продлил на год санкции, введенные против Ирана в 1979 году

Президент США Джо Байден принял решение продлить на год, так называемый, режим чрезвычайного положения в отношении Ирана, предусматривающий односторонние санкции против Тегерана. Как сообщает «Арменпресс», об этом говорится в заявлении Белого дома.

«Наши отношения с Ираном пока не нормализованы, процесс выполнения (двусторонних) соглашений от 19 января 1981 года продолжается», - заявил Байден.

Речь об алжирских соглашениях между США и Ираном. Они привели к освобождению американских дипломатов, которые удерживались заложниками в Тегеране более года после революции 1979 года. В частности, в этих документах в качестве предварительного условия установлен принцип невмешательства во внутренние дела друг друга.

«По этой причине национальный режим чрезвычайного положения, объявленный 14 ноября 1979 года, а также введенные тогда с целью противодействия этому чрезвычайному положению меры должны продолжать оставаться в силе и после 14 ноября 2023 года», - заявил Байден.

14 ноября 1979 года 39-й президент США Джимми Картер подписал указ № 12170 в ответ на ситуацию с американскими заложниками в Тегеране. Министерству финансов США было дано распоряжение заморозить все официальные иранские активы в США, включая счета в американских банках и их зарубежных филиалах. Фактически это означало введение первых карательных экономических мер против Ирана. 7 апреля 1980 года Картер разорвал дипломатические отношения с Тегераном и запретил весь экспорт США в Иран, включая продукты питания и лекарства. Впоследствии был наложен запрет на ввоз любых товаров из Ирана в США, а также запрет на поездки американцев в Иран.