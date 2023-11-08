Крайне опасный геноцидальный аппетит Азербайджана растет с каждым днем: посол Мкртчян

Журнал «Diplomatic Life of Greece» в своем октябрьском номере осветил мероприятие, посвященное 32-й годовщине Независимости РА и 30-летию открытия взаимных дипломатических миссий, на котором состоялось открытие фотовыставки «Армения и наследие ЮНЕСКО». На мероприятии прозвучали произведения из музыкального наследия Арама Хачатуряна, включенного в нематериальные ценности ЮНЕСКО, в исполнении прибывших из Армении пианисток Армине Григорян и Соны Барсегян.

В журнале также было опубликовано интервью посла Тиграна Мкртчяна. Ниже «Арменпресс» представляет отрывки из интервью, которые были опубликованы на странице посольства Армении в Греции в Facebook.

Празднование 30-летия взаимного открытия посольств и 32-летия Независимости: ключевые сообщения

Греция была одной из первых стран, признавших независимость Армении, после чего и были установлены дипломатические отношения. В этом году мы отмечаем 30-летие со дня открытия дипломатических миссий в Ереване и Афинах. Излишне говорить, что отношения между греческим и армянским народами имеют историю не десятилетий, а тысячелетий, на протяжении которых прочные дружеские связи, общие ценности и подходы сформировали прочную основу для развития межгосударственных отношений. В начале XIX века греческие революционеры, боровшиеся за свою независимость от османского ига, армян называли своими братьями. Геноцид армян, греков и ассирийцев в 1915-1916 годах и трагедия Смирны были еще одним этапом нашей общей боли и взаимной помощи. Армянская община Греции появилась официально вскоре после трагедии Смирны в 1922 году, когда несколько тысяч армян нашли убежище в Греции. Хотя некоторые из наших армянских общин в Северной Греции и на острове Крит имеют постоянное, впечатляющее присутствие в регионе, которое превышает пять столетий.

Молодое государство Армения всегда чувствовало поддержку Греции, как с точки зрения эффективного двустороннего сотрудничества, так и поддержки, оказываемой Армении на международных площадках. Сегодня Греция является одним из важнейших партнеров Армении в Европе и мире. Пользуясь случаем, хочу подчеркнуть, что мы, армяне, никогда не забудем искреннюю поддержку греческого народа и правительства Греции в самые трудные периоды истории нашей страны, последним примером которой стала война 2020 года и последующая события в Нагорном Карабахе.

Потенциал углубления двусторонних отношений, направления сотрудничества

Идет активный политический диалог. В октябре премьер-министры Армении и Греции Никол Пашинян и Кириакос Мицотакис встретились в Гранаде в рамках Саммита Европейских сообществ, в ходе которого последний выразил поддержку и солидарность с Арменией в вопросе этнических чисток в Нагорном Карабахе и угрозы территориальной целостности Армении со стороны Азербайджана и Турции. В рамках 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН состоялась и встреча министров иностранных дел обеих стран. За последние месяцы министры провели и два телефонных разговора. В целом было активное сотрудничество и несколько взаимных визитов на уровне министров иностранных дел.

Учитывая интенсивность политического диалога и содержание многосекторного сотрудничества, думаю, пришло время рассмотреть возможность вывода сотрудничества Армения-Греция на гораздо более высокий, стратегический уровень, что, думаю, рано или поздно произойдет.

Перспективы трехстороннего сотрудничества

Конечно, гораздо больший потенциал для развития имеет трехсторонний формат сотрудничества, основанный на приверженности сторон общим ценностям и готовности развивать добрососедские отношения в соответствии с принципами международного права. В ближайшее время мы рассчитываем на проведение в Ереване трехстороннего саммита на уровне глав государств, который, я уверен, наметит новые цели сотрудничества.

Потенциал экономических отношений

В настоящее время предпринимаются усилия по проведению в первом квартале 2024 года в Ереване очередного шестого заседания межправительственной совместной комиссии по армяно-греческому экономическому, промышленному и научно-техническому сотрудничеству.

Если говорить о конкретных направлениях, то возобновляемая энергетика является одним из перспективных направлений экономического сотрудничества. Греция добилась большого прогресса, особенно в сфере солнечной энергетики, и этот опыт очень ценен для Армении, поскольку возобновляемая энергетика - быстро развивающаяся отрасль и здесь есть большие возможности для инвестиций.

Армения также предлагает огромный потенциал в ряде других секторов, таких как сельское хозяйство, фармацевтика, текстильная и швейная промышленность, продукты питания и напитки и, конечно же, туризм, сектор экономики, в котором Греция обладает уникальными ноу-хау. Армения присутствовала на прошлогодней выставке «Филоксения», проходившей в Салониках, которая считается самым важным событием греческого туризма.

Сектор информационных и коммуникационных технологий переживает бум, становясь одной из самых быстрорастущих отраслей в Армении с устойчивым ростом на 20% в год. Армения намерена впервые принять участие в предстоящей технологической выставке-саммите Beyond Expo, которая состоится 25 апреля в Салониках.

Ситуация в Нагорном Карабахе, этнические чистки

Как известно, еще в сентябре 2020 года Азербайджан нарушил один из основополагающих принципов международного права - принцип неприменения силы и развязал широкомасштабную войну против Нагорного Карабаха. Остановить кровопролитие удалось благодаря Трехстороннему заявлению от 9 ноября 2020 года. Однако Азербайджан, не получив должного давления и адекватного международного ответа на свои агрессивные действия и военные преступления, поощряемый безнаказанностью, в декабре прошлого года заблокировал Лачинский коридор, единственную «дорогу жизни», соединяющую Нагорный Карабах с Арменией. Фактически удерживая местное армянское население в осаде в течение 11 месяцев, а позже, 19-20 сентября, он инициировал новую военную агрессию против измученных, изолированных армян Нагорного Карабаха.

Города и деревни подверглись преступным беспощадным воздушным бомбардировкам, в результате которых более 300 человек погибли, более 400 получили ранения и более 1000 пропали без вести, включая и большое количество гражданских лиц, детей, женщин и пожилых людей. И все это сопровождается циничной азербайджанской риторикой о «реинтеграции» армян Нагорного Карабаха. Лицемерная риторика дошла до того, что азербайджанские чиновники не жалеют сил повторять, что армяне уехали по своей воле и никто их не принуждал к этому, как бы готовя почву для исключения их возвращения.

Если 9-месячная блокада, измор, создание невозможных условий жизни, варварские убийства и изувертсва над телами погибших армянских солдат, женщин, даже детей и стариков во время каждого нападения, безнаказанность за подобные преступления, демонстрация кулака их лидера в гитлеровском стиле, именование армян «собаками» и «опухолью Европы», придание улице Степанакерта (столица Нагорного Карабаха) имени одного из трех организаторов Геноцида армян Энвера-паши недостаточно для исхода армян, то какие еще могут быть на это причины?

Армяне Нагорного Карабаха, 35 лет боровшиеся за свое самоопределение в соответствии с международным правом, сегодня покинули свои дома, колыбель, которую всегда населяли армяне, по крайней мере, в последние три тысячелетия. Произошла невыразимая глобальная трагедия. Это необходимо осознать. Граждане Нагорного Карабаха сложили оружие и вместе с семьями покинули свои дома, поскольку, даже пережив 9 месяцев измора и других лишений на глазах у «прогрессивного» слепого общества, они не получили той поддержки, которые предоставляют гуманитарные писаные и неписаные законы, потому что сегодня Азербайджан миру нужен больше как «надежный партнер в области энергетики», чем Армения, борющаяся за свои права.

Если права человека, мораль и совесть все еще имеют какой-то след в западной системе ценностей, то эту политику следует пересмотреть как можно скорее. Сегодня в Армении проживают более 100 000 армян из Нагорного Карабаха, и наше правительство при поддержке международных партнеров и дружественных стран делает все для удовлетворения их нужд. Право на возвращение армян Нагорного Карабаха не может быть поставлено под сомнение, и оно должно быть достигнуто при безопасных международных гарантиях и при наличии миротворческих сил, получивших международный мандат. Также необходимо как можно скорее освободить бывших лидеров Нагорного Карабаха и всех военнопленных. Унижая армян и Армению, Азербайджан не достигнет решения проблемы Нагорного Карабаха, а лишь переложит бремя проблемы на плечи будущих поколений. Разрешение конфликтов подразумевает уступки. Мы не видим никаких уступок со стороны Азербайджана, мы видим лишь крайне опасный геноцидальный аппетит, который растет с каждым днем.

Будущие вопросы, беженцы

Мирное решение региональных проблем не имеет альтернативы в рамках принципов международного права, в том числе международных обязательств, взятых на себя Баку. Армения последовательно будет восстанавливать права принудительно перемещенных армян из Нагорного Карабаха, применяя все доступные международно-правовые инструменты. Как известно, армянская культура Нагорного Карабаха весьма уникальна, в том числе и местный диалект. Сегодня перед Арменией стоит множество социальных проблем, таких как обеспечение жильем и работой 100 000 беженцев. Предпринимаются усилия по обеспечению компактности населения карабахских армян, сохранению их культуры, общественных институтов, цель которых - сохранить самобытную карабахскую культуру и традиции.

Важна и сохранность армянского культурного наследия в Нагорном Карабахе. Международным структурам необходимо взять эти памятники под международный контроль. Здесь расположены многие памятники раннехристианской культуры, такие как монастыри Амарас, Дадиванк, Гандзасар. В ряде мест были зафиксированы попытки разрушения и видоизменения церквей, в которых были зачищены армянские следы. Если не будут приняты срочные и необходимые меры, мы получим такую ​​ситуацию, как в Нахиджеване, армянском районе, где не осталось никаких следов армянского существования. Варварство, где бы оно ни возникало, достойно осуждения и должно быть предотвращено заранее.

Что могут сделать Греция и международное сообщество, что они уже сделали?

Хочу подчеркнуть, что опасность агрессии не нейтрализована. Сегодня азербайджанская армия оккупирует часть суверенных территорий Армении, продолжая политику угроз силой и шантажа. Азербайджан предъявляет Армении новые требования, и в отсутствие четкого международного ответа риск новой агрессии достаточно высок. Перед международным сообществом стоит важная миссия - вывести Азербайджан на конструктивное поле. Все виновные в катастрофе, должны быть привлечены к ответственности. Нужно предотвратить новое кровопролитие в регионе, заставить Азербайджан отказаться от угрозы применения силы и вернуться к диалогу, что удастся только в том случае, если международные акторы проявят единую волю и окажут соответствующее давление. Несоблюдение международного права должно иметь серьезные последствия.