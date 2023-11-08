Октябрь 2023 года был самым теплым за всю историю наблюдений за погодой в мире. Средняя температура за месяц составила 15,30 градусов по Цельсию. «Арменпресс» передает об этом, со ссылкой на сообщение Европейской службы по изменению климата Copernicus.

«Октябрь 2023 года стал самым теплым за всю историю наблюдений в мире. Средняя температура воздуха в нижних слоях атмосферы составила 15,30 градусов Цельсия, что на 0,85 градуса выше среднего значения для октября в период с 1991-го по 2020 год и на 0,40 градуса выше предыдущего самого теплого октября 2019 года», говорится в сообщении, опубликованном на сайте службы.

Метеорологи отметили, что в целом температура в течение всего месяца был на 1,7 градуса выше, чем средняя температура октября в доиндустриальный период между 1850 и 1900 годами. Температура поверхности моря также достигла рекордной для октября отметки 20,79 градуса по Цельсию.

Служба Copernicus также сообщила, что средняя температура в период с января по октябрь этого года была на 0,10 градуса выше, чем средняя десятимесячная температура 2016 года, который на данный момент считается самым теплым календарным годом за всю историю наблюдений.