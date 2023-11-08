Секретарь СБ Армении принял старшего советника США по переговорам на Кавказе, сопредседателя МГ ОБСЕ от США

8 ноября секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян принял старшего советника США по переговорам на Кавказе, сопредседателя Минской группы ОБСЕ от США Луиса Боно. Как передает «Арменпресс», об этом сообщили в Аппарате Совета безопасности Армении.

Стороны коснулись усилий, направленных на установление долгосрочного мира и стабильности в регионе, а также процесса урегулирования армяно-азербайджанских отношений. Секретарь СБ РА Армен Григорян представил позиции армянской стороны.

Собеседники обсудили и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.