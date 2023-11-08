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Секретарь СБ Армении принял старшего советника США по переговорам на Кавказе, сопредседателя МГ ОБСЕ от США

Секретарь СБ Армении принял старшего советника США по переговорам на Кавказе, сопредседателя МГ ОБСЕ от США

8 ноября секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян принял старшего советника США по переговорам на Кавказе, сопредседателя Минской группы ОБСЕ от США Луиса Боно. Как передает «Арменпресс», об этом сообщили в Аппарате Совета безопасности Армении.

Стороны коснулись усилий, направленных на установление долгосрочного мира и стабильности в регионе, а также процесса урегулирования армяно-азербайджанских отношений. Секретарь СБ РА Армен Григорян представил позиции армянской стороны.

Собеседники обсудили и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.


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