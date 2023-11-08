Армения закупит у Индии систему противодействия БПЛА: Eurasian Times

Армения закупит у Индии систему противодействия БПЛА

Как передает «Арменпресс», об этом пишет издание «Eurasian Times» со ссылкой на свои источники.

Отмечается, что Армения подписала соглашение о закупке системы противодействия БПЛА Zen, разработанной Индией. Стоимость контракта составляет $41,5 миллиона. В ней средства и закупки системы, и подготовки военнослужащих.

Система противодействия БПЛА, разработанная компанией Zen Technologies, обнаруживает и классифицирует БПЛА, обнаруживает проводимую ими пассивную разведку, а также устраняет угрозу, нарушая систему связи БПЛА.

Zen Technologies объявила, что в ходе заседания Совета компании 28 октября 2023 года было одобрено открытие филиала в Армении.

Eurasian Times напоминает, что в 2022 году Индия подписала с Арменией соглашение о поставке на сумму $250 миллионов реактивной системы «Пинака», противотанковых и других боеприпасов.