Теплицы для вынужденных переселенцев из Арцаха: ноябрьская программа «Силы одного драма»

Idram и IDBank подводят итоги октябрьской программы инициативы «Сила одного драма». В течение предыдущего месяца вся сумма «одних драмов», перечисленная за каждый платеж клиентов Банка и Идрам, 3.580.216 драмов, была перечислена инициативе «Айорди».

Мы уже рассказывали, что в начале октября в результате событий в Арцахе, «Айорди» взяла под свою крышу около 110 наших соотечественников насильственно переселенных из Арцаха и обеспечила предметами первой необходимости, с целью немного облегчить их положение.

Следующая ноябрьская программа инициативы «Сила одного драма» также посвящена нашим соотечественникам, вынужденным переселенцам из Арцаха. В течение ноября накопленная сумма от всех платежей, осуществленных через платформы Idram и IDBank, будет направлена ​​на строительство теплиц.

В результате последних событий в Арцахе, более 100 000 жителей Арцаха вынуждены были покинуть Арцах. Более 5000 из них нашли свой новый дом в Сюникской области. Цель этого проекта - построить теплицы для 50 семей, проживающих в Сюникской области, и изменить жизнь как минимум пятидесяти семей. Программа представлена на платформе ReArmenia, с которой Банк и Idram еще год назад заключили Меморандум о сотрудничестве.

Артак Григорян, операционный директор платформы ReArmenia, заметил: «Много раз мы были свидетелями какое воздействие имеет программа «Сила одного драма», поддерживающая важные и добрые инициативы в различных областях. Сегодня все наше внимание сосредоточено на наших соотечественниках из Арцаха с целью помочь в начальной стадии адаптирования. Мы рады, что «Сила одного драма» в этом месяце поддержит проект строительства теплиц для жителей Арцаха в Сюнике. Проект позволит обеспечить поселившихся в сельских общинах наших соотечественниках стабильным источнимком дохода и в определенной степени выстоять после последней катастрофы. Уверен, что это сотрудничество докажет эффективность совместных и скоординированных действий», - добавил Артак Григорян.

Вы также можете присоединиться к этой инициативе, став послом доброй воли. Для этого просто необходимо совершать все платежи через платформы Idram и Bank.

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