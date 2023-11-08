Глава ОДКБ заявил, что проект деэскалации на Южном Кавказе остается в силе

Проект Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), направленный на деэскалацию ситуации на Южном Кавказе, остается в силе и может быть принят в случае достижения консенсуса. Как передает «Арменпресс», об этом заявил генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов на встрече секретарей Советов безопасности стран СНГ в Москве.

«Говоря о складывающейся ситуации на Южном Кавказе, хотел бы акцентировать внимание на том, что проект-решение ОДКБ, который был направлен на разрядку ситуации в регионе и который, к сожалению, не был принят в ноябре прошлого года на сессии Совета коллективной безопасности, остается в силе в случае достижения консенсуса», - приводит его слова ТАСС.

Генсек также напомнил, что ОДКБ имеет позитивные примеры постепенного урегулирования конфликтов.

«Так, конфликтная ситуация между Таджикистаном и Киргизией постепенно решается, причем без посредников, благодаря усилиям глав государств», - подчеркнул Тасмагамбетов.