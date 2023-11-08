Мир между Арменией и Азербайджаном, несмотря на ситуацию в мире, остается для США приоритетным вопросом

Несмотря на происходящие в мире события, мир на Южном Кавказе остается для США приоритетным вопросом.

Как передает «Арменпресс», это заявил первый заместитель пресс-секретаря Госдепартамента США Ведант Патель.

В ходе брифинга журналист напомнил о сентябрьском заявлении высокопоставленных чиновников США о том, что Армения и Азербайджан согласились направить своих представителей в Вашингтон для очередной встречи, и поинтересовался, является ли Вашингтон по-прежнему возможным вариантом переговоров между двумя странами.

«Помимо всего того, что, происходит в мире и чему в этой комнате уделяется большое внимание, мир между этими двумя странами, конечно, продолжает оставаться приоритетом для нас, для госсекретаря Блинкена. И в этом вопросе это ведомство продолжит оставаться вовлеченным», - сказал Ведант Патель.