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Мир между Арменией и Азербайджаном, несмотря на ситуацию в мире, остается для США приоритетным вопросом

Мир между Арменией и Азербайджаном, несмотря на ситуацию в мире, остается для США приоритетным вопросом

Несмотря на происходящие в мире события, мир на Южном Кавказе остается для США приоритетным вопросом.

Как передает «Арменпресс», это заявил первый заместитель пресс-секретаря Госдепартамента США Ведант Патель.

В ходе брифинга журналист напомнил о сентябрьском заявлении высокопоставленных чиновников США о том, что Армения и Азербайджан согласились направить своих представителей в Вашингтон для очередной встречи, и поинтересовался, является ли Вашингтон по-прежнему возможным вариантом переговоров между двумя странами.

«Помимо всего того, что, происходит в мире и чему в этой комнате уделяется большое внимание, мир между этими двумя странами, конечно,  продолжает оставаться приоритетом для нас, для госсекретаря Блинкена. И в этом вопросе это ведомство продолжит оставаться вовлеченным», - сказал Ведант Патель.


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