Никол Пашинян принял государственного министра по экономике и внешней торговле ОАЭ

Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян принял государственного министра по экономике и внешней торговле Объединенных Арабских Эмиратов Ахмеда Али Мухаммеда Аль Саега

Как передает «Арменпресс», со ссылкой на сообщение Аппарата премьер-министра, Никол Пашинян приветствовал визит делегации ОАЭ в Армению и подчеркнул важность совместных шагов по развитию и расширению двусторонних торгово-экономических отношений. Он констатировал что, двустороннее сотрудничество в последнее время имеет динамичный характер. Премьер-министр выразил уверенность, что визит госминистра придаст новый импульс укреплению связей Армения-ОАЭ.

Ахмед Али Мухаммед Аль Саег сообщил, что он провел плодотворные обсуждения с партнерами из правительства РА, и намечены направления и возможные проекты расширения сотрудничества.

На встрече обсуждались отношения между двумя странами, также другие и вопросы, представляющие взаимный интерес.