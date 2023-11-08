В Иране после землетрясения, произошедшего в 09:18, зарегистрирован афтершок магнитудой 4,7

8 ноября в 11:08 (в 07:08 по Гринвичу) сейсмологическая сеть Территориальной службы сейсмической защиты МВД РА в приграничной зоне Иран-Азербайджан в 59 км к юго-востоку от иранского города Парсабат зарегистрировала землетрясение магнитудой 4,7 и глубиной очага в 10 км, с географическими координатами 39.13⁰ северной широты и 48.05⁰ восточной долготы.

Как передает «Арменпресс», Служба сейсмической защиты МВД РА сообщает, что сила подземного толчка в эпицентре составила 6-7 баллов.

Землетрясение, бывшее афтершоком землетрясения магнитудой 5,4, зарегистрированного 08.11.2023 в 09:18, ощущалось в городах Каджаран, Мегри, Сисиан, Горис Сюникской области силой в 2-3.

Ранее Служба сейсмической защиты МВД РА сообщила, что 8 ноября в 09:18 (05:18 по Гринвичу) в приграничной зоне Иран-Азербайджан, в 21 км к юго-востоку от иранского города Парсабат зарегистрировано землетрясение магнитудой 5,4 и глубиной 10 км с географическими координатами 39,55⁰ северной широты и 48,14⁰ восточной долготы.

Сила подземного толчка в эпицентральной зоне составляла 7 баллов.