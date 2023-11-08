Комитет Палаты представителей США одобрил законопроект о передаче активов России Киеву

7 ноября Комитет по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США одобрил законопроект, предусматривающий передачу Украине части российских активов, конфискованных администрацией Вашингтона. Комиссия транслировала заседание на своем YouTube-канале. «Арменпресс» передает об этом, со ссылкой на ТАСС.

За законопроект проголосовали 40 законодателей, против - двое. Пока неизвестно, когда его рассмотрит Палата представителей полного состава.

Законопроект был внесен в Сенат и Палату представителей Конгресса в июне этого года группой демократов и республиканцев. Документ, в частности, предусматривает «выделение дополнительной помощи Украине при использовании активов, конфискованных у ЦБ РФ, и других суверенных активов РФ».

Вашингтон должен будет отчитаться перед законодателями США о действиях на этом направлении, а также о влиянии американских санкций на Россию.

Согласно законопроекту, американская сторона также должна «запретить возвращение средств российским структурам, в отношении которых были введены санкции, пока Россия не уйдет с Украины и не согласится предоставить компенсацию».