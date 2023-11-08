Министры ИД стран G7 на переговорах в Токио обсудили конфликты в Украине и на Ближнем Востоке и отношения с Китаем

Главы внешнеполитических ведомств стран G7 в ходе переговоров в Токио подтвердили, что государства G7 остаются едиными во мнении относительно санкций против России и предоставлении помощи Украине. Как передает «Арменпресс», об этом говорится в заявлении МИД Японии.

«Участники встречи подтвердили, что G7 даже в сегодняшней международной обстановке останется единой в своем отношении к введению жестких санкций против России и оказанию решительной поддержки Украине», - говорится в заявлении ведомства.

Ранее министр иностранных дел Японии Ёко Камикава и ее немецкая коллега Анналена Бербок после двусторонних переговоров в Токио заявили о необходимости оказания Украине дальнейшей помощи, несмотря на нынешнюю эскалацию на Ближнем Востоке.

Министр иностранных дел Японии продолжающийся конфликт на Ближнем Востоке обсудила с официальными лицами и во время рабочего обеда, выступив с призывом к гуманитарному прекращению огня.

Министерство иностранных дел Японии опубликовало и другое заявление от имени министров иностранных дел стран «Большой семерки»: «Главы ведомств еще раз подтвердили, что они осознают важность откровенного взаимодействия с Китаем и прямого выражения ему обеспокоенности, признавая необходимость сотрудничества с КНР в сфере глобальных вызовов, а также в областях, представляющих взаимный интерес».