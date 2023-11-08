41% капитальных расходов будет направлен на оборону: министр финансов Армении

Проектом госбюджета Армении на 2024 год предусмотрено 41% капитальных расходов направить на оборону.

Как передает «Арменпресс», об этом заявил министр финансов Ваге Ованнисян на заседании постоянной комиссии по финансово-кредитным и бюджетным вопросам НС в ходе обсуждения проекта закона о государственном бюджете РА на 2024 год.

В 2024 году капитальные расходы увеличатся и составят 710 млрд драмов. «41% капитальных расходов будет направлено на сферу обороны», - сообщил министр.

Ованнисян добавил, что оборонной сфере будет выделено 555 млрд. драмов, это на 7% больше, чем в 2023 году.

«Расходы на оборону в валовом внутреннем продукте составят 5,3%», - сообщил министр.