Национальный филармонический оркестр Армении отправится на гастроли в Грецию, США и Канаду

Национальный филармонический оркестр Армении под руководством художественного руководителя и главного дирижера Эдуарда Топчяна выступит с концертами в Греции, США и Канаде.

Как сообщает «Арменпресс», гастроли посвящены 120-летию композитора Арама Хачатряна и проводятся при содействии Министерства образования, науки, культуры и спорта РА.

Концерты пройдут в следующих концертных залах: 12 ноября в концертном зале «Мегарон» в Афинах, 13 ноября в концертном зале «Салоники», 15 ноября в Карнеги-холл в Нью-Йорке, 17 ноября в Рой Томсон-холл в Торонто, 19 ноября в Зале симфонической музыки Монреаля (La Maison Symphonique), 21 ноября в Бостонском симфоническом зале. В программе: Скрипичный концерт Арама Хачатряна, отрывки из балета «Спартак», Фортепианный концерт №3 и Симфония №5 Рахманинова.

Солисты концертов: пианист Сергей Бабаян, скрипачи: Сергей Хачатрян и Ануш Никогосян.

Концерт 21 ноября в Бостоне - благотворительный, средства будут использованы для оказания гуманитарной помощи вынужденным переселенцам из Нагорного Карабаха.

Содействуют гастролям: Pan Armenian Council of New England, AGBU New England District, Armenian Relief Society, Friends of Armenian Cultural Society и Tekeyan Cultural Association. Концерты в Греции, пройдут при содействии посольства РА в Греции.

Национальный филармонический оркестр Армении был основан в 1925 году. Оркестр, имеющий почти 100-летнюю историю, имеет и богатые музыкальные традиции. Он выступал со многими известными дирижерами и солистами на разных престижных сценах мира. С 2000 года художественным руководителем и главным дирижером оркестра является Эдуард Топчян, под руководством которого оркестр добился высочайшего уровня исполнения и заслужил высокие оценки публики и музыкальных критиков всего мира.