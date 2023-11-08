В проект бюджета Армении на 2024 год будут включены расходы на пенсии и пособия вынужденным переселенцам из НК

В проект госбюджета РА на 2024 год будут включены и расходы на пенсии и пособия принидительных переселенцев из Нагорного Карабаха, что увеличит пенсионные расходы примерно на 30 млрд драмов.

Как передает «Арменпресс», об этом заявил министр финансов Ваге Ованнисян на заседании постоянной комиссии по финансово-кредитным и бюджетным вопросам НС в ходе обсуждения проекта закона о государственном бюджете РА на 2024 год.

Министр финансов напомнил, что в представленный проект не включены расходы, связанные с соотечественниками, принудительно перемещенными из Нагорного Карабаха. Причина в том, что бюджет был одобрен правительством в конце сентября.

«Тогда не было четкого представления о количестве людей и ситуации. Следовательно, мы решили, что эти дополнительные расходы мы представим до обсуждения проекта во втором чтении. Мы включим расходы на пенсии и пособия наших соотечественников, вынужденно перемещенных из Нагорного Карабаха, что увеличит наши пенсионные расходы примерно на 30 миллиардов драмов», - сказал Ованнисян.

9 ноября правительство утвердит проект поправок в пенсионный закон, который будет направлен в Национальное собрание. Это позволит Министерству труда и социальной защиты выплачивать пенсии вынужденным переселенцам из Нагорного Карабаха так, как это было во время их пребывания в Нагорном Карабахе.