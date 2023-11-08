Время в Ереване: 11:07:36,   8 Ноябрь 2023

Южная Корея намерена открыть в Армении посольство

Южная Корея намерена открыть в Армении посольство

Южная Корея намерена открыть в Армении посольство. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Korea JoongAng Daily, со ссылкой на Министерство иностранных дел Республики Корея.

Отмечается, что Южная Корея планирует открыть посольства в 10 странах, среди них: Люксембург, Литва, Маршалловы Острова, Сьерра-Леоне, Армения, Эстония, Ямайка, Зимбабве и Грузия.

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян недавно также сообщил о намерении Армении  открыть посольство в Южной Корее. Министр отметил, что Южная Корея в официальной ноте сообщила, что в первой половине следующего года планирует открыть посольство резидент в Ереване.


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