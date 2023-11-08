Израиль сообщил, что его силы находятся в центре Газы

Израиль сообщил, что его вооруженные силы проводят военные операции в центре города Газа, пытаясь уничтожить боевиков радикального движения ХАМАС. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает агентство «Reuters».

Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил на пресс-конференции 7 ноября, что израильские солдаты находятся «Впервые за десятилетия Армия обороны Израиля сражается в самом сердце города Газа - в сердце террора»

«Пехота и солдаты на бронетехнике и танках имеют одну цель в секторе Газа: террористы ХАМАС, их инфраструктура, их командиры, бункеры, их помещения связи», - сказал Галант.

Глава Минобороны Израиля также отметил, что высокопоставленный лидер ХАМАС Яхья Синвар изолирован в своем бункере. ХАМАС пока не прокомментировал судьбу Синвара.

Источники в силах безопасности сообщили агентству Reuters, что израильские военные начинают следующую фазу войны, которая заключается в обнаружении и разрушении лабиринта туннелей ХАМАСа в секторе Газа, что может занять месяцы.

Военное крыло ХАМАС, которое правит сектором Газа в течение 16 лет, заявило, что его боевики наносят серьезный урон наступающим израильским силам. По данным источников ХАМАС и Палестинского исламского джихада, израильские танки сталкиваются с серьезным сопротивлением со стороны боевиков, которые используют сеть туннелей, чтобы расставить против них ловушки.

После внезапного нападения ХАМАС 7 октября с израильской стороны погибли 1400 человек. Более 240 человек ХАМАС захватил в заложники. В результате израильских обстрелов число жертв в секторе Газа превысило 10 000 человек. По данным органов здравоохранения Газы, 40% из них - дети.