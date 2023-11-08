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Землетрясение силой в 7 баллов, зарегистрированное на границе Иран- Азербайджан, ощущалось и в областях Армении

Землетрясение силой в 7 баллов, зарегистрированное на границе Иран- Азербайджан, ощущалось и в областях Армении

8 ноября в 09:18 (05:18 по Гринвичу) сейсмологическая сеть Территориальной службы сейсмической защиты МВД РА в приграничной зоне Иран-Азербайджан, в 21 км к юго-востоку от иранского города Парсабат зарегистрировала землетрясение магнитудой 5,4 и глубиной очага в 10 км, с географическими координатами 39,55⁰ северной широты и 48,14⁰ восточной долготы.

Сила подземного толчка в эпицентральной зоне составила 7 баллов.

Как передает «Арменпресс», Служба сейсмической защиты МВД РА сообщает, что землетрясение ощущалось в городах Каджаран, Мегри, Горис Сюникской области силой в 3-4 балла, в городах Капан, Сисиан силой в 3 балла, а в городе Ехегнадзор области Вайоц Дзор - силой в 2 балла.


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