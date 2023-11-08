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На территории Дилижанского национального парка площадью в 3 га есть дымящиеся очаги

На территории Дилижанского национального парка площадью в 3 га есть дымящиеся очаги

6 ноября в 13:30 в Центр кризисного управления Тавушского областного спасательного управления поступил сигнал тревоги о том, что видны столбы дыма из леса, прилегающего к Монастырскому комплексу Агарцин.

Как передает «Арменпресс», выехавшие на место пожарные потушили пожар в 17:51.

8 ноября в 07:00 25 спасателей вновь выехали на место пожара, чтобы возобновить работы по тушению пожара.

На площади около 3 га имеются дымящиеся очаги.


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