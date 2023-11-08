На территории Дилижанского национального парка площадью в 3 га есть дымящиеся очаги
10:08, 8 Ноябрь 2023
6 ноября в 13:30 в Центр кризисного управления Тавушского областного спасательного управления поступил сигнал тревоги о том, что видны столбы дыма из леса, прилегающего к Монастырскому комплексу Агарцин.
Как передает «Арменпресс», выехавшие на место пожарные потушили пожар в 17:51.
8 ноября в 07:00 25 спасателей вновь выехали на место пожара, чтобы возобновить работы по тушению пожара.
На площади около 3 га имеются дымящиеся очаги.
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