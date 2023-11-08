Время в Ереване: 11:07:36,   8 Ноябрь 2023

Выборы президента Федерации футбола Армении состоятся 23 декабря

Выборы президента Федерации футбола Армении состоятся 23 декабря

Выборы президента Федерации футбола Армении состоятся 23 декабря.

Как передает «Арменпресс», Федерация футбола Армении сообщает, что в Техническом центре/Академии футбола ФФА состоялось очередное заседание исполкома ФФА.

Единственным вопросом повестки дня было утверждение места, дня и времени проведения 24-го очередного заседания ФФА. Очередное заседание ФФА решено провести 23 декабря в 13:00 в офисе ФФА (ул. Ханджяна, 27). В связи с завершением срока полномочий президента ФФА на 24 очередном заседании ФФА состоятся выборы нового президента.

Согласно подпункту 3 пункта 30 Устава Федерации футбола Армении, каждый член собрания ФФА может предложить одну кандидатуру на должность президента ФФА.

Согласно подпункту 4 статьи 86 Устава Федерации футбола Армении, на выборах президента 2023 г. срок полномочий Правления с 4 лет будет сокращен до 3 лет, в целях уравнивания сроков полномочий с членами Исполкома до 2026 года.

Окончательный и официальный список кандидатов, одобренный Избирательной комиссией ФФА, предоставляется членам ФФА не позднее, чем за 10 дней до собрания, назначенного для выборов президента ФФА.

Действующий президент ФФА на данный момент - Армен Меликбекян.


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Digital-Card---250x295.jpg (26 KB)

12.png (9 KB)

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]