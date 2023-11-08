Выборы президента Федерации футбола Армении состоятся 23 декабря.

Как передает «Арменпресс», Федерация футбола Армении сообщает, что в Техническом центре/Академии футбола ФФА состоялось очередное заседание исполкома ФФА.

Единственным вопросом повестки дня было утверждение места, дня и времени проведения 24-го очередного заседания ФФА. Очередное заседание ФФА решено провести 23 декабря в 13:00 в офисе ФФА (ул. Ханджяна, 27). В связи с завершением срока полномочий президента ФФА на 24 очередном заседании ФФА состоятся выборы нового президента.

Согласно подпункту 3 пункта 30 Устава Федерации футбола Армении, каждый член собрания ФФА может предложить одну кандидатуру на должность президента ФФА.

Согласно подпункту 4 статьи 86 Устава Федерации футбола Армении, на выборах президента 2023 г. срок полномочий Правления с 4 лет будет сокращен до 3 лет, в целях уравнивания сроков полномочий с членами Исполкома до 2026 года.

Окончательный и официальный список кандидатов, одобренный Избирательной комиссией ФФА, предоставляется членам ФФА не позднее, чем за 10 дней до собрания, назначенного для выборов президента ФФА.

Действующий президент ФФА на данный момент - Армен Меликбекян.