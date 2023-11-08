Европейские индексы - 07-11-23
МОСКВА, 8 НОЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 7 ноября:
Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 0.11% и составил 15152.64 пункта, французский CAC 40 снизился на 0.39% и составил 6986.23 пункта, британский FTSE снизился на 0.10% и составил 7410.04 пункта, а российский RTSI вырос на 0.31% и составил 1107.20 пункта.
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