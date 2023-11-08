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Цены на цветные металлы - 07-11-23

Цены на цветные металлы - 07-11-23

ЛОНДОН, 8 НОЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 7 ноября были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий снизилась на 0.66% и составила 2264.00 долларов США, цена на медь снизилась на 0.80% и составила 8152.00 долларов США, цена на свинец снизилась на 0.14% и составила 2171.00 долларов США, цена на никель снизилась на 1.49% и составила 17870.00 долларов США, цена на олово снизилась на 0.20% и составила 24500.00 долларов США, цена на цинк снизилась на 0.70% и составила 2554.00 долларов США, цена на молибден не изменилась и составила 55630.00 долларов США, цена на кобальт не изменилась и составила 33420.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.


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