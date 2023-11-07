В зале заседаний Ученого совета ЕГУ состоялась презентация книги “Казахские народные сказки” в переводе на армянский язык. Книга издана в результате сотрудничества ЕГУ, посольства Республики Казахстан в Республике Армения и Союза писателей Армении.

Как сообщает Арменпресс, сборник впервые представляет армянскому читателю всю плеяду казахских сказок о животных, сатирических и бытовых сказок. Книга имеет пространное предисловие (на армянском и казахском языках), а также подробные примечания. Сказки перевели заведующий кафедрой тюркологии ЕГУ, профессор Александр Сафарян и поэты, переводчики Варужан Хастур и Арман Сафарян.

Ректор ЕГУ Ованес Ованнисян, коснувшись в своем выступлении армяно-казахстанского научно-образовательного сотрудничества, отметил, что действующий на базе факультета востоковедения ЕГУ Центр казахского языка, казахской истории и культуры имени Абая, стал мостом укрепление этого сотрудничества. Работы востоковедов факультета получили высокую оценку политического руководства и научной общественности Казахстана. Он выразил надежду, что сотрудничество продолжится и в результате совместных усилий будут реализованы новые проекты.

Чрезвычайный и Полномочный посол Казахстана в Республике Армения Болат Иманбаев высоко оценил роль ЕГУ в укреплении дружбы армянского и казахского народов, в частности, в развитии гуманитарно-культурных связей.

Представленный сборник сказок является 4-м фундаментальным трудом, изданным в результате сотрудничества ЕГУ и посольства Казахстана.

Ранее были изданы “Антология казахской литературы”, второе дополненное издание классика казахской литературы, романа-эпопеи Мухтара Ауэзова “Путь Абая” и первый армянский перевод “Черных слов” Абая с подробными примечаниями и предисловием на армянском, казахском и русском языках.

“Все вышеперечисленные публикации получили высокую оценку казахстанских коллег и коллег-писателей”, - отметил составитель, редактор, автор предисловия и соавтор сборника Александр Сафарян, заверив, что сотрудничество с казахстанскими учеными, профессорами и писателями будет продолжено.

В ходе мероприятия было также зачитано приветственное послание Президента Республики Армения Ваагна Хачатуряна.