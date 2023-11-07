В Музее истории Армении состоялась церемония открытия временной выставки археологических находок из Лчашена

В Музее истории Армении 8 ноября состоялась церемония открытия временной выставки археологических находок из Лчашена.

Как сообщает Арменпресс, на выставке впервые представлена ​​большая часть богатой коллекции археологического памятника Лчашен, обнаруженного в 1956-1975 годах в одноименном замке и на первой, второй и третьей слоях.

На церемонии открытия директор Музея истории Армении Давид Погосян отметил, что археологическое наследие Лчашена с годами стало более ценным.

“В музее мы сегодня имеем возможность представить, конечно, не все находки из Лчашена, но очень интересную коллекцию, которая относится к слоям бронзового века и рассказывает о занятиях, ремеслах и, самое главное, средствах транспорта интересной цивилизации, отделенной от нас многими веками”, - сказал Погосян, добавив, что выставка также является уникальной данью раскопкам археологов и ученых под руководством Арутюна Мнацаканяна.

Директор Музея истории Армении поблагодарил всех, в том числе информационного партнера - информационное агентство “Арменпресс”.

Директор Института археологии и этнографии Национальной академии наук Республики Армения Арсен Бобохян подчеркнул важность объединения существующего потенциала для реализации подобных проектов.

“Как археолог, который очень интересуется Лчашеном как памятником, я должен сказать, что, когда он был обнаружен, с самого первого дня стал важной частью археологии не только Армении или Советского Союза, но и мировой археологии в целом. Многие работы были опубликованы на различных зарубежных площадках, что сразу превратило Лчашен в памятник мирового значения”, - подчеркнул Бобохян.

В беседе с “Арменпресс” научный сотрудник Музея истории Армении, кандидат исторических наук Беник Варданян, коснувшись особенностей выставки, подчеркнул тот факт, что представлены жизнь, быт, обряды, ремесла, деревянные, металлические изделия позднего бронзового века.

“Ключевое место на этой выставке занимают транспортные средства, из которых здесь представлено колесо колесницы. Вообще, колесница - это феномен Лчашена, потому что из этих 10 больших курганов найдено более 21 колесницы, 2 из которых - телеги со спицевыми колесами. Это экземпляр исключительной сохранности и репрезентации в регионе, не имеющий аналогов среди других памятников того периода”, - сказал научный сотрудник музея.