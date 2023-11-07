Премьер-министр вместе с супругой присутствовал на панихиде по Матевосу Асатряну

Премьер-министр Никол Пашинян вместе с супругой Анной Акопян в церкви Святой Богородицы населенного пункта Кучак общины Апаран присутствовал на панихиде по депутату Национального Собрания от фракции “Гражданский договор” Матевосу Асатряну. Об этом сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении.