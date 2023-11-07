Скончался постпред Армении при ЮНЕСКО и представитель премьера при МОФ Кристиан Мишель Тер-Степанян

Министерство иностранных дел Республики Армения с глубокой скорбью сообщает, что 7 ноября в возрасте 72 лет скончался постоянный представитель Республики Армения при Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) и личный представитель премьер-министра Республики Армения Международной организации франкофонии, дипломат Кристиан Мишель Тер-Степанян, много лет проработавший на дипломатической службе Республики Армения, внесший свой неоценимый вклад в представление Республика Армения и продвижение приоритетов на международных площадках. Об этом сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении.