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Скончался постпред Армении при ЮНЕСКО и представитель премьера при МОФ Кристиан Мишель Тер-Степанян

Скончался постпред Армении при ЮНЕСКО и представитель премьера при МОФ Кристиан Мишель Тер-Степанян

Министерство иностранных дел Республики Армения с глубокой скорбью сообщает, что 7 ноября в возрасте 72 лет скончался постоянный представитель Республики Армения при Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) и личный представитель премьер-министра Республики Армения Международной организации франкофонии, дипломат Кристиан Мишель Тер-Степанян, много лет проработавший на дипломатической службе Республики Армения, внесший свой неоценимый вклад в представление Республика Армения и продвижение приоритетов на международных площадках. Об этом сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении.


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