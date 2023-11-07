Париж призывает к немедленному освобождению удерживаемых в Азербайджане всех армянских пленных: мэр Парижа

Азербайджан виновен в произвольных арестах бывших должностных лиц Нагорного Карабаха и уничтожении армянского наследия в этом регионе. Как сообщает Арменпресс, об этом в своем микроблоге X написала мэр Парижа Анн Идальго, отметив, что обсуждала произошедшее с жителями Нагорного Карабаха с бывшим прокурором Международного уголовного суда Луисом Морено Окампо.

“В Армении продолжается трагедия. Наши мысли с жертвами, их семьями, 100 тысячами беженцев и политических заключенных, арестованных Азербайджаном. Париж призывает к немедленному освобождению удерживаемых Азербайджаном всех армянских пленных”, - написала Идальго.

Она добавила, что 10 декабря по случаю Международного дня прав человека армянским представителям Нагорного Карабаха будет присвоено почетное гражданство Парижа.