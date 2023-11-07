Решение бакинского суда противоречит любой норме: пресс-секретарь МИД Армении

Решение бакинского суда противоречит любым нормам, в том числе международному гуманитарному праву.

Как сообщает Арменпресс, об этом в социальной сети X написала пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян, назвав решение бакинского суда приговорить 68-летнего жителя Нагорного Карабаха к 15 годам лишения свободы демонстрацией полного игнорирования всех норм.

“Несмотря на то, что он категорически отрицал все сфабрикованные обвинения, 68-летний житель Нагорного Карабаха был «приговорен» к 15 годам лишения свободы после шоу, которое шло в Баку более месяца. Подчеркиваем, что это противоречит любой норме, в том числе международному гуманитарному праву”, - написала Бадалян.

Как сообщалось ранее, в Бакинском военном суде завершился судебный процесс по делу жителя Нагорного Карабаха Вагифа Хачатряна, незаконно похищенного сотрудниками азербайджанской пограничной службы при прохождении по Лачинскому коридору в Республику Армения.

В Азербайджане Вагифу Хачатряну было предъявлено сфабрикованное дело по «геноциду» в селе Мешали Ходжалинского района.

Суд постановил приговорить Вагифа Хачатряна к 15 годам лишения свободы.

Сотрудники пограничной службы Азербайджана 29 июля похитили Вагифа Хачатряна, который переезжал из Нагорного Карабаха в Армению для получения неотложной медицинской помощи.