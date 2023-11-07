Омбудсмен Армении призывает международные организации немедленно отреагировать на осуждение Вагифа Хачатуряна

Похищенный азербайджанскими войсками в Лачинском районе житель Нагорного Карабаха Вагиф Хачатрян приговорен в Баку к 15 годам лишения свободы без соблюдения международных правовых норм и гарантий, связанных с правами человека. Как сообщает Арменпресс, об этом в микроблоге Х написала омбудсмен Армении Анаит Манасян.

“Международные правозащитные организации должны немедленно отреагировать на произошедшее”, - написала Манасян.

Как сообщалось ранее, в Бакинском военном суде завершился судебный процесс по делу жителя Нагорного Карабаха Вагифа Хачатряна, незаконно похищенного сотрудниками азербайджанской пограничной службы при прохождении по Лачинскому коридору в Республику Армения.

В Азербайджане Вагифу Хачатряну было предъявлено сфабрикованное дело по «геноциду» в селе Мешали Ходжалинского района.

Суд постановил приговорить Вагифа Хачатряна к 15 годам лишения свободы.

Сотрудники пограничной службы Азербайджана 29 июля похитили Вагифа Хачатряна, который переезжал из Нагорного Карабаха в Армению для получения неотложной медицинской помощи.