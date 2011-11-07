Предстоящие на 8 октября мероприятия
17:49, Ноябрь 07, 2023
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- 07.11-20:57 ЕС выделил для афганского населения и беженцев гуманитарную помощь на 61 млн евро
- 07.11-20:43 Состоялась презентация книги “Казахские народные сказки” в переводе на армянский язык
- 07.11-20:29 В Музее истории Армении состоялась церемония открытия временной выставки археологических находок из Лчашена
- 07.11-19:52 Премьер-министр вместе с супругой присутствовал на панихиде по Матевосу Асатряну
- 07.11-19:45 Скончался постпред Армении при ЮНЕСКО и представитель премьера при МОФ Кристиан Мишель Тер-Степанян
- 07.11-19:38 Париж призывает к немедленному освобождению удерживаемых в Азербайджане всех армянских пленных: мэр Парижа
- 07.11-19:25 Решение бакинского суда противоречит любой норме: пресс-секретарь МИД Армении
- 07.11-18:57 Омбудсмен Армении призывает международные организации немедленно отреагировать на осуждение Вагифа Хачатуряна
- 07.11-18:33 Премьер-министр Пашинян принял содокладчиков Мониторингового комитета ПАСЕ по вопросам Армении
- 07.11-17:49 Предстоящие на 8 октября мероприятия
- 07.11-17:34 Страны НАТО объявили о намерении бессрочно приостановить свое участие в ДОВСЕ
- 07.11-17:13 Глава МВД представил делегации ПАСЕ сложившуюся в результате этнической чистки в Нагорном Карабахе ситуацию
- 07.11-17:03 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 07-11-23
- 07.11-17:02 Азиатские индексы - 07-11-23
- 07.11-16:57 104 тыс. 200 вынужденных переселенцев из НК получили единоразовую помощь в размере 100 тыс. драмов
- 07.11-16:48 Атомная подводная лодка США «Флорида» вошла в Персидский залив для сдерживания Ирана: Bloomberg
- 07.11-16:28 Бакинский суд приговорил 65-летнего Вагифа Хачатряна к 15 годам лишения свободы
- 07.11-16:01 Почти 450 грузовых автомобилей через КПП «Рафах» перевезли в Газу около 9 000 тонн гуманитарного груза
- 07.11-15:09 Военная техника дислоцированного в НК миротворческого контингента перевезена в РФ на плановый ремонт
- 07.11-14:44 Наибольший экспорт Армении пришелся на драгоценные, полудрагоценные камни и драгоценные металлы: объем превысил $1 млрд
- 07.11-14:40 Парламентская ассамблея Франкофонии подчеркнула необходимость уважения прав армян Нагорного Карабаха
- 07.11-14:21 Между Ереваном и Ставрополем будет запущено прямое авиасообщение
- 07.11-13:53 На севере Эфиопии идут ожесточенные бои между армией и ополченцами
- 07.11-12:45 На сессии ICCROM в Риме были представлены проблемы сохранения историко- культурных памятников Нагорного Карабаха
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